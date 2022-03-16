بسبب نشره فيديوهات مسيئة لمصر.. تركيا تطلب من ناشط إخواني مغادرة أراضيها

ابو ظبي - احمد الجزار - طلبت السلطات التركية من أحد العناصر الإخوانية مغادرة أراضيها بعد مخالفته لتعليماتها وبثه لفيديوهات منتقدة لمصر والنظام السياسي.

وأعلن ياسر العمدة الناشط الإخواني مغادرته الأراضي التركية، بعد طلب السلطات منه ذلك، على إثر فيديوهات بثها على صفحته على مواقع التواصل ينتقد فيها مصر والنظام، ويدعو المصريين للاحتشاد والثورة ضد النظام.

غادر تركيا متجها لدولة أخرى

وبث العمدة فيديو له من على متن الطائرة التي أقلته من اسطنبول، مؤكدا أنه غادر تركيا متجها لدولة أخرى ، وملمحا إلى أن ذلك تم بإيعاز من السلطات التركية التي كانت قد حذرته مؤخرا ولعدة مرات من عدم بث فيديوهات مسيئة لمصر والنظام لكنه تجاهل تلك التعليمات وواصل بثها.

ياسر العمدة اسمه بالكامل ياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، كان يعمل موظفاً إدارياً بميناء دمياط قبل هروبه وفراره لتركيا .

أدرجته محكمة جنايات القاهرة، ضمن 187 متهمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وكان صاحب دعوات ما عرف بثورة الغلابة واللهم ثورة وحركة 11-11.

وفي ديسمبر من العام 2017 أعلنت وزارة الداخلية تورط ياسر العمدة بالتحريض على إسقاط النظام حيث قام ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت يحث المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة أعقبه بث ما يسمى بحركة “غلابة” التي أسسها والتابعة لجماعة الإخوان ذات الدعوة ووجهت فيها عناصرها لاستخدام ما يسمى بـالقنبلة المبروكة.

القنبلة المبروكة

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن القنبلة المبروكة عبارة عن كتلة إسمنتية بها العديد من المسامير يتم إلقاؤها على المواطنين بغرض إصابتهم وعلى السيارات لإحداث تلفيات بإطاراتها بهدف تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى للإيحاء بوجود حالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار على خلاف الحقيقة.

وكانت السلطات التركية قد طلبت قبل عام تقييد فضائيات الإخوان، التي تبث من إسطنبول ومنع انتقادها لمصر، على خلفية التودد للقاهرة، ومحاولة التقرب معها كما طلبت من إعلاميين تابعين لجماعة الإخوان وقف أنشطتهم الإعلامية من أراضيها سواء على منصات فضائية ومواقع تواصل اجتماعي ويوتيوب.

وطلبت أنقرة من المذيع الإخواني معتز مطر وقف برامجه وأنشطته الإعلامية من تركيا وتحديدا على قناته على اليوتيوب وصفحته على الفيسبوك وغادر مطر بالفعل تركيا ويقيم في بريطانيا حاليا.

وأوقفت أنقرة بعد ذلك عدة برامج لمذيعين من الإخوان على رأسهم محمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله، وهيثم أبو خليل وحسام الغمري وحذرت آخرين من تكرار الأمر معهم مالم يلتزموا بوقف انتقادهم لمصر.

يشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر العام الماضي، حيث زار وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، مصر مايو الماضي أول زيارة من نوعها منذ 2013، وأجرى محادثات “استكشافية” في القاهرة مع مسؤولين مصريين قادهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا.

وبعدها بـ 4 شهور زار نائب وزير الخارجية المصري أنقرة على رأس وفد مصري دبلوماسي يومي7 و8 سبتمبر، لإجراء جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية.

وأوضحت الخارجية المصرية أن الوفدين تناولا قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من المواضيع الإقليمية، مثل ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط، واتفقا على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم في النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.