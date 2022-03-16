يبدأ في 23 مارس الجاري.. الأرصاد تحذر من فصل الربيع: يشهد تقلبات حادة وسيول

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يبدأ فلكيا يوم 21 مارس وهو فصل انتقالى ينقلنا من برودة وامطار الشتاء إلى رطوبة فصل الصيف ويتميز بالاعتدال فى درجات الحرارة فى معظم الأحيان.

وأضاف الأرصاد الجوية، ان فصل الربيع يشهد تقلبات حادة وسريعة ويتسبب منخفض السودان الموسمى، والذى يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار بجنوب البلاد وسيناء وسلاسل البحر الأحمر قد تصل لحد السيول.

وتوقعت الأرصاد الجوية،أن تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية والتى تؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة وتكون العواصف الترابية وتدهور الرؤية الأفقية على الطرق يصاحبها موجات شديدة الحرارة ثم يحدث انقلاب حرارى يؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة وامطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد

طقس الغد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا حيث يسود طقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا

ويكون هناك شبورة مائية فى الطرق المؤدية من وإلى لقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

ويسود طقس غائم جزئى على كافة الأنحاء، مشمس على الصعيدو جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والصعيد

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدلا على القاهرة الكبرى الوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلا

كما توقعت أن يسود طقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارا،شديد البرودة ليلا،وتضم السواحل الشمالية “مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح”.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئا على جنوب سيناء وسلاسل البحرالأحمر ويكون هناك نشاط للرياح

وتوقعت أيضا أن يسود طقس معتدلا على شمال الصعيد دافئا على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم “الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان”.