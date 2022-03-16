رفض طعن محمد رمضان على تعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بـ 6 ملايين جنيه

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء رفض طعن الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

رفض طعن محمد رمضان في قضية الطيار

وفي وقت سابق ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية، الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه، بعدما أقيمت دعوى من قبل الطيار الراحل أشرف أبو اليسر التي طالب فيها بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، جراء أزمة صورة محمد رمضان في الطائرة، قبل أن يتقدم أحمد الجندي، المحامي، وكيلًا عن الفنان محمد رمضان بالطعن على الحكم.

وطالب المحامي مجدي حلمي دفاع الطيار أشرف أبو اليسر، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب صورة نشرها الفنان محمد رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجرِبة لقيادة الطائرة قبل أن تقضي المحكمة الاقتصادية في 7 أبريل من العام الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا لما لحق الطيار الراحل أشرف أبو اليسر من أذى.

وعلق الفنان محمد رمضان في وقت سابق، على انتقادات بعض الجمهور له بسبب القضية الشهيرة الخاصة بـ الطيار أشرف أبو اليسر، حيث تسبب رمضان في أزمات عديدة للطيار وإيقافه عن العمل وبعد ذلك وفاته.

وقال محمد رمضان خلال بث مباشر على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة، انستجرام: فكرة لوي ذراع، وأنك تأخذ حاجة من حد بطريقة فيها ابتزاز، ده مش ثقاتنا ولا تربيتنا، إحنا صعايدة، وشعبيين نساعد الناس بكل الحب والاحترام.