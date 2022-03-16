شاهد.. مروة الأزلي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة الشابة مروة الأزلي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت مروة الأزلي؛ بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية تيشيرت وبنطال رمادي، ووضعت مكياجًا مميزًا كشف عن أنوثتها، وتركت شعرها الأحمر القصير مُنسدلًا على كتفيها ونالت إعجاب متابعيها.

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