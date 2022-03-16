هذا الطفل الصغير حفيد صلاح ذو الفقار أصبح نجم شهير وتزوج ابنة فنان كبير.. والمفاجأة في علاقته بعادل إمام.. اتفرج من يكون!

الرياض - محمد الاطلسي - يحب الفنانين والفنانات أحياناً مشاركة صورهم النادرة في مراحل عمرية مختلفة مع جمهورهم، ومن بينهم الفنان الشاب “شريف رمزي” ابن المنتج الراحل محمد حسن رمزي، الذي فتح صندوق ذكرياته ونشر صورته وهو طفل بصحبة أمه.

وتفاعل جمهوره ومحبيه مع تلك الصورة بشكلٍ كبير. كما تداول نشطاء مواقع “السوشيال ميديا” تلك الصورة النادرة بكثافة على كافة المنصّات.

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الفنان شريف رمزي، من مواليد 1 يناير عام 1982، درس الفنون الجميلة بجامعة حلون، دخل المجال الفني عام 2001 حيث قدمته الفنانة والمنتجة (إسعاد يونس) لأول مرة في فيلم (أسرار البنات) ليقوم بدور شاب في سن المراهقة، وحقق نجاحاً كبيراً من خلاله كما أن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً أيضاً وحصل على العديد من الجوائز، توالت أعماله الفنية بعد ذلك. وينطلق بعدها فى عالم السينما.

تزوج شريف رمزي “منة” ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين لكنه لم يستمر معها طويلاً وانفصلا، ثم تزوج من الفنانة الشابة ريهام أيمن والتي قدمت معه دور في مسلسل “العراف” وكذلك فيلم “هاتولي راجل.

ويقول شريف عن زواجه من ريهام: “زواجي من ريهام هو أغرب قصة حب وزواج في تاريخ الوسط الفني، فقد بدأت علاقتنا في مسلسل “العراف” على عكس شائعات الوسط الفني، ثم فيلم “هاتولي راجل” وكنت أخفي علاقتنا ولم أصرح لها بحبي لأني كنت أخاف من فكرة رفضها لي، إلى أن شعرت أنها تبادلني نفس الشعور فتقدمت لخطبتها بعد ذلك” وقد رزق الثنائي بطفلين هما: “رمزي وليليا”.

شـريف رمزي تربطه علاقة فريدة من نوعها بالزعيم الكبير عادل إمام منذ الصغر، وشارك أمامه لأول مره في “مسلسل العراف” والذي تم عرضه في رمضان عام 2013 وجسد فيه شخصية محمود مصطفى زهران إبن عادل إمـام