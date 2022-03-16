هاني شاكر عن إطلالة ويجز في حفل السعودية: “فالنتينو خسر كتير بعد هذا المظهر المضحك المبكي”

ابو ظبي - احمد الجزار - علق هاني شاكر نقيب الموسيقيين على إطلالة مطرب الراب ويجز الذي ظهر بها أمس في حفله الأول بالسعودية، وهي الإطلالة التي أثارت جدلا واسعا بسبب غرابتها.

وفي أول تعليق لنقب الموسيقيين عن إطلالة ويجز، كتب شاكر عبر حسابه على “تويتر”: بعد أن سآلت اكتر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة وهذا اللوك الغريب رأيي الشخصي أن فالنتينو خسر كتير جداً بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت”.

ومؤخرا، أثار ويجز الجدل بمظهره في حفله الأخير الذي أقامه مساء الإثنين 15 مارس في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة كل من “عفروتو” و”مروان بابلو”.

قابل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة ويجز بإعصار من السخرية.

شهد حفل الراب بالرياض إقبالا جماهيريا كبيرا، وتفاعل الجمهور السعودي مع الأغاني، وظهر ويجز على المسرح بملابس غير مألوفة، حيث ارتدى جاكيت طويل من اللون الأخضر وشورت قصير كذلك قميص من اللون البيج، ترجع كلها لماركة فالنتينو الشهيرة.

والمفاجأة أن إطلالة ويجز (سواء أعجبتك أو وجدتها غريبة) هي موضة ربيع 2022، مما يعني أن ويجز يتبع أحدث صيحات الموضة وإن كانت غريبة بعض الشيء.

وأرجع محللون الموضة في السبب وراء انتشار هذه التقليعة الجديدة إلى أنها مستوحاة من إطلالات الاجتماعات عبر ZOOM خلال فترة الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا، فكان الجميع يحرص على الظهور أنيقا من الجزء العلوي الذي يظهر في الكاميرا، بينما يرتدي ما يريحه في الجزء السفلي.

يذكر أن ويجز طرح مؤخرا أغنية “البخت” والتي تصدرت محركات البحث وأصبحت حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة قصيرة من طرحها وربط البعض بين الأغنية وبين هدى المفتي وظن البعض أنها هي المقصودة بكلمات الأغنية.

يذكر أن ويجز شارك في مسلسل “بيمبو” والذي عُرض على منصة شاهد، وشارك في بطولة العمل أحمد مالك، هدى المفتي، طه دسوقي، سليمان عيد، سينتيا خليفة وغيرهم نخبة من النجوم ومن إخراج عمرو سلامة.