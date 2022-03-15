أول تعليق من ويجز بعد حفله المثير للجدل في السعودية أمس

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد “الرابر” ويجز أنه لم يتوقع تواجد عدد كبير من الجمهور في حفله الذي أقيم مساء الإثنين 14 مارس في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة كل من “عفروتو” و”مروان بابلو”.

وفي تصريحاته الإعلامية الأولى حول الحفل، قال ويجز : هذه أول مرة أحضر فيها للسعودية، ولم أتخيل العدد الكبير من الجمهور، وأثناء جولتي في الشارع وجدت أن الناس يعرفونني ويسمعون الراب.

وأضاف : كبرت وأنا أسمع الراب السعودي وكنت أسمعه وأنا طفل، وبعد ذلك بدأت تقديم الراب في مصر وتطور الموضوع ودخلت أكثر عالم الموسيقى.

وأوضح ويجز سبب تقديمه لون “الأفرو” في بعض أغانيه مثل “كيفي كده” قائلا : مؤخرا بدأت تقديم الأفرو أكثر وأعتقد أن هذا النوع من الموسيقى هو القادم.

وأضاف : كل نوع موسيقي له شريحة معينة تسمعه، وأنا أبحث وأجرب مع أكثر من نوع لأتعرف على ما يقبل عليه الجمهور في الفترة الحالية، وأقدم أغاني راب عادية أشعر فيها بنفسي أكثر، وأغاني أفرو تعجب الناس، وهذا يشبه طريقة حياتي.

شهد حفل الراب بالرياض إقبالا جماهيريا كبيرا، وتفاعل الجمهور السعودي مع الأغاني، وظهر ويجز على المسرح بملابس غير مألوفة، حيث ارتدى جاكيت طويلا من اللون الأخضر وشورت قصيرا مع قميص من اللون البيج.

وبالرغم من استقبال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإطلالة ويجز بإعصار من السخرية، جاءت إطلالة الرابر الشهير متماشية مع موضة ربيع 2022، التي ربط محللو الموضة بينها وبين اجتماعات ZOOM خلال فترة الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا، فكان الجميع يحرص على الظهور أنيقا من الجزء العلوي الذي يظهر في الكاميرا، بينما يرتدي ما يريحه في الجزء السفلي.

يذكر أن ويجز طرح مؤخرا أغنية “البخت” والتي تصدرت محركات البحث وأصبحت حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة قصيرة من طرحها، وربط البعض بين الأغنية وبين هدى المفتي وظن البعض أنها هي المقصودة بكلمات الأغنية.

يذكر أن ويجز شارك في مسلسل “بيمبو” والذي عُرض على منصة شاهد، وشارك في بطولة العمل أحمد مالك، هدى المفتي، طه دسوقي، سليمان عيد، سينتيا خليفة، وهو من إخراج عمرو سلامة.