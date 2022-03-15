غلق باب الحجز على تذاكر مباراة مصر والسنغال بعد نصف ساعة فقط.. تعرف على السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مصدر من موقع تذكرتي، السبب وراء غلق باب حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال، المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، بعد مرور حوالي نصف ساعة على فتح باب الحجز.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، أن الموقع قرر طرح التذاكر على هيئة دفعات يومية، يتم غلق باب الحجز عقب نفادها، وعلى أساسه تم غلق باب الحجز اليوم، بعد طرح التذاكر بحوالي نصف ساعة فقط.

حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

فتح موقع تذكرتي أبواب الحجز، وبدأت الجماهير في التوافد من أجل ضمان التواجد، في ظل موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع في هذه المباراة المهمة.

وكانت شركة تذكرتي أعلنت فتح باب الحجز لتذاكر مباراة منتخب مصر أمام السنغال، في ذهاب التصفيات الإفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها بقطر، وذلك على استاد القاهرة الدولي.

وتم تحديد تحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال بعد اجتماعات اتحاد الكرة مع الجهات المختصة، على النحو التالي:

المقصورة: 2000 جنيه.

الدرجة الأولى: 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه.

الدرجة الثانية: 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة: 100 جنيه.

موعد معسكر منتخب مصر

وفي المقابل، قرر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بدء المعسكر بالفعل، قبل مواجهة منتخب السنغال، ضمن مباراتي الدور الفاصل والحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر نهاية العام الجاري.