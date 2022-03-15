ظهر به قبل 17 عاما.. جانا عمرو دياب تعيد ارتداء جاكيت والدها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعادت جانا عمرو دياب ابنة الفنان عمرو دياب ارتداء ملابس والدها التي سبق وظهر بها قبل 17 عاما.

ونشرت جانا عمرو دياب صورا جديدة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، أثناء تسجيل أغنية في أحد الاستديوهات، وظهرت ترتدي جاكيت جلد يعود لوالدها.

وهذا الجاكيت أطل به الهضبة في حفل أحياه في دبي عام 2005، كما ارتدت أيضا نظارة شمسية ارتداها والدها في وقت سابق.

على جانب آخر، كشف موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في تقرير له عن انتشار الأغاني العربية بين أوساط الجمهور والمستعمين الأوروبين وتحديدًا الشباب.

أوضح التقرير أنه في السنوات الأخيرة أصبح من الشائع أن تُسمع أغنيات عربية في حفلات شبابية في دول أوروبية، وتحديدًا بريطانيا التي لا تختلف أجواء حفلاتها عن نظيرتها في مصر ، مشيرًا إلى أن سر انتشار الأغاني العربية كـ”تريند” موسيقي خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى خصوصيتها وتميزها الذي لا تجد له مثيلا في الموسيقى الأوروبية.

“بي بي سي” التي عنوت تقريرها بسؤال : “هل تصبح الموسيقى العربية “الترند” العالمي الجديد؟”، أشارت إلى الدور الكبير الذي لعبته أغاني عمرو دياب في نشر الموسيقى العربية أوروبيا وعالميا، حيث قالت : في أحد مهرجانات الموسيقى الشهيرة في العاصمة البريطانية، لندن، ووسط مئات الأغاني العالمية، تسمع “حبيبي يا نور العين”، إحدى أكثر أغاني الفنان عمرو دياب نجاحا، تليها أغنية “عيونها” للفنان حميد الشاعري، وتجد مئات من البريطانيين والعرب يتمايلون على هذه الألحان.

يذكر أن تطبيق “أنغامي” احتفل مؤخرًا بتعاونه مع عمرو دياب، وذلك بعرض صورته على برج خليفة في دبي في إطار احتفالية كبرى للإعلان عن تفاصيل عرض أغاني عمرو دياب وأعماله الفنية حصرية على التطبيق الموسيقى الشهير.

وأعلن عمرو دياب عن انتقال أعماله إلى “أنغامي” الشهر الماضي، في خطوة تتيح أعماله عبر التطبيق مجانًا لتصل إلى أكثر من 75 مليون مستمع.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الإمارات بساحة الاتحاد أرينا يوم 3 مايو القادم.