أحمد العوضى وطارق العريان يواصلان تحضيرات لفيلم ”البلدوزر”

يعقد الفنان أحمد العوضى جلسات عمل مع المخرج طارق العريان، للتحضير لفيلم البلدوزر، والذى تدور أحداثه حول رياضة المصارعة الحرة MMA وهو قصة وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى.

وقرر النجم أحمد العوضى الغياب عن دراما رمضان المقبل رغم تلقيه أكثر من سيناريو خلال الفترة الماضية، إلا أنه اعتذر عنها خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه في مسلسل "اللى مالوش كبير" والذى جمعه بزوجته ياسمين عبد العزيز، ليلحق بها حيث قررت هي الأخرى الغياب عن دراما رمضان هذا العام مفضلة الراحة بعد الأزمة الصحية التي مرت بها.

ويغيب العوضى عن دراما رمضان للمرة الأولى في آخر 8 سنوات حرص فيها على التواجد بعمل أو عملين في شهر رمضان، حيث قدم مسلسلات "اللى مالوش كبير" عام 2021، "الاختيار" 2020، "كلبش 3" و"لآخر نفس" عام 2019، "أبو عمر المصرى" و"مليكة" عام 2018، و"الحصان الأسود" و"أرض جو" عام 2017، "الميزان" عام 2016، "العهد" عام 2015، "السبع وصايا" عام 2014