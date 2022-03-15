فيديو.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل ”بيت الشدة”

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "بيت الشدة" البرومو الرسمي للعمل، الذي يعرض في شهر رمضان ٢٠٢٢ على قناة "القاهرة والناس".

ويواصل أبطال المسلسل على قدم وساق استكمال تصوير المشاهد المتبقية لهم بالمدينة للانتهاء منها، ثم الانتقال إلى تصوير عدد من المشاهد الخارجية بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة.

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.