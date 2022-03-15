أول تعليق من محمد حفظي بعد تولي حسين فهمي رئاسة “القاهرة السينمائي” خلفًا له

ابو ظبي - احمد الجزار - عبَّر المنتج محمد حفظي عن فخره بالعمل 4 سنوات رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ وذلك بعد انتهاء فترة عمله، وتعيين الفنان حسين فهمي رئيسًا للمهرجان خلفًا له.

وكتب محمد حفظي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: أتمنى أن أكون وُفقت مع فريق رائع من الأفراد الموهوبين في تحقيق هدفنا بالارتقاء بالمهرجان نحو سمعة أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن نجعل منه منصة مهمة لدعم صناع السينما المستقلة في مصر والعالم العربي، وجذب أكبر عدد من محبي السينما.

وتابع محمد حفظي: كانت النية، البقاء في المنصب 3 دورات فقط، ولكن بسبب الظروف والتحديات منذ بداية جائحة كورونا، أصبحوا 4 سنوات، أعتبرها من أهم خطوات مسيرتي مع السينما، وأتمنى أن يجني المهرجان ثمارها في المستقبل.

وأكمل محمد حفظي: كل الشكر والامتنان إلى معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على دعمها المستمر، وفريقي الذي عمل بكل جدية والتزام من أجل المهرجان عاما بعد عام.

واختتم محمد حفظي: خالص التهنئة للنجم الكبير حسين فهمي على عودته من جديد لقيادة مهرجان مصر الأول، وكل الأمنيات له بالنجاح والتوفيق.

حسين فهمي رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وأصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتولي حسين فهمي رئاسة المهرجان في دورته الجديدة، كما وجهت الشكر إلى المنتج محمد حفظي؛ تقديرًا لمجهوده خلال رئاسته المهرجان في السنوات الماضية، حيث استطاع خلالها تطوير المهرجان.