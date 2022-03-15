مي حلمي عن مقارنتها بخطيبة محمد رشاد الجديدة: “قارنوني بهيفاء وهبي ونانسي عجرم”

ابو ظبي - احمد الجزار - رفضت مي حلمي المقارنات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بينها وبين غادة فتحي، خطيبة محمد رشاد خاصة بسبب الشبه بينهما.

وأوضحت مي حلمي أنها لا يمكن أن تخضع للمقارنة مع أحد، بعد أن وجهت لها إحدى المراسلات سؤالاً حول المقارنات التي تمت بينها وبين بعض الأشخاص في الفترة الأخيرة.

وردت مي حلمي ضاحكة في البداية وقالت: “مش فاهمة”، ثم عادت وأكملت حديثها قائلة: “قارنوني بنانسي عجرم، أو إليسا، أو هيفاء وهبي، الناس الحلوة دي، أنا ليدي، قارنوني بـ ليدي”.

وأشارت مي حلمي أن الانتقادات أو الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد يسبب لها الضيق كما كان يحدث سابقاً ولا تلتفت إليه.

وأشارت إلى أنها تعلم أنها مرت ببعض المواقف لم يمر بها أحد غيرها لذا لا يسبب لها حديث السوشيال ميديا الضيق، معلقة: “كبرت وعقلت بقيت حاسة أن الناس لم تمر بما ممرت به ومش هتفموا موقفي ازعل ليه محدش عاش اللي أنا عشته حتى اللي اذاني بالكلام لا أتمني أنه يعيش أو يمر بنفس تلك الظروف”.

وكانت غادة فتحي، خطيبة محمد رشاد قد ردت على حسابها الشخصي على إنستجرام على أحد التعليقات التي شبهتها بـ مي فتحي، بعد أن نشرت صورة جديده لها.

وعلق أحد الحسابات بالقول: “شبه مي حلمي”، لترد عليه غادة فتحي خطيبة محمد رشاد الجديدة في التعليقات تحت إحدى صورها بالقول: “”أنا مش شبه حد..أنا غادة فتحي، مفيش وجه مقارنة أصلا“.

مي حلمي تنسحب من لقاء إعلامي

وفي لقاء آخر خلال حفل تكريم الأفضل والذي جمع بينمي حلمي ومحمد رشاد على الريد كاربت في أول لقاء لهما بعد أزمة طلاقهما، انتقدت مي حلمي توجيه الأسئلة لها حول محمد رشاد لتواجده معها في حفل التكريم الذي تسلمت فيه جائزة التميز في البرامج الرياضية.

وعلقت مي حلمي على الأسئلة التي تكررت حول محد رشاد، رداً على سؤال إحدى مراسلات الصحف المصرية التي قالت لها: “”أول ريد كاربت يجمع بين مي حلمي ومحمد رشاد، وعلقت مي حلمي قائة: “مش هنقعد نتكلم في الكلام ده، قلت لكم ربنا يوفق الكل، وربنا يخلي الكل ينجحوا، وكل واحد على قد نيته بياخد، إيه يعني معايا على الريد كاربت هيعضني يعني؟!، بني آدم زي أي بني آدم إيه يعني”.

وردت مي حلمي بحدة على سؤال وجه لها: “لو شوفتي محمد رشاد هتسلمي عليه؟”، منتقدة ما وصفته بمحاولة للتدخل في الحياة الشخصية للأفراد.

وتابعت: “وأسلم ليه أنا داخلة اتكرم وامشي مالكم بتحبوا الحوارات ليه، ليه بتحشروا نفسكم في حياة الناس بالطريقة دي، لو احنا بنكلم بعض أو مش بنكلم بعض، هنقولكم؟ أكيد مش هنقول لكم”، وانسحبت مي حلمي من الحوار فجأة دون أن تكمل حديثها رافضة الإجابة عن الأسئلة حول تفاصيل زواجها