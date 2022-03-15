منظمة حفل شيرين بالكويت: حدث تخريب متعمد للحفل وهذا سر ظهورها بإطلالة كاجوال (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب جدلاً على السوشيال ميديا، بعد ظهورها مؤخراً بحفلها في الكويت، وظهرت خلال الحفل بإطلالة كاجوال بسيطة بملابس بعيدة عن فساتين السهرة، ودخلت في نوبة بكاء شديدة بعد غنائها أغنية «منك لله».

وتحدثت فاطمة حمادة، منظمة حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخير في الكويت، عن الحفل من خلال تصريحات تلفزيونية، «الكلام عن تأخر شيرين أكثر من ساعتين عن موعد صعودها للمسرح غير صحيح، فكان هناك حفل يسبقها مع المطرب، آدم، والذي انتهى في موعده في تماما الساعة 11 مساء، وبعدها بدأت وصلة شيرين».

سبب تأخر حفل شيرين بالكويت

وعن سبب تأخير صعود شيرين عبدالوهاب على المسرح قالت، «استغرق تغيير الفرقة الموسيقية بعض الوقت، خاصة أن فرقة آدم مكونة من 15 شخصا، وفرقة شيرين كانت أوركسترا تضم أكثر من 40 عازفا، فقد كان موعد بدء الحفل الساعة 8:30 مساء، وبدأنا فعليا الساعة 9 مساء بسبب تأخر الجمهور، وهذا الأمر لم يحدث للمرة الأولى فقد حدث سابقاً مع الفنان حسين الجسمي في حفله الأخير».

وتابعت، «حدثت عملية تخريب متعمد للحفل، وتدخلت إحدى الجهات التي طمعت في الحفل، وعلى هذا الأساس تقدمنا بشكوى رسمية وسنأخذ حقنا، والارتباك استمر نصف ساعة تداركنا خلالها الأمور وسيطرنا على الوضع مع رجال الأمن، وبعدها عاد الحفل لحالته الطبيعية».

سبب ظهورها بإطلالة كاجوال

وعن ملابسها قالت: “الحفلة كانت في مكان خارجي، وهي اختارت اللبس الكاجوال وكانت متواجدة مع جمهورها بكل عفوية”.

حالتها النفسية وسر بكائها

وتحدثت فاطمة حمادة، منظمة حفل شيرين عبدالوهاب الأخير في الكويت، مع برنامج “إي تي بالعربي”، وحسمت الجدل حول الحالة النفسية لشيرين عبد الوهاب، وقالت إن شيرين كانت سعيدة بالحفل وبلقاء جمهورها الكويتي بعد آخر حفلاتها في 2018، وأضافت إنها فنانة حساسة لذلك تأثرت بأغنية حزينة لها وبكت على المسرح، ولكنها كانت سعيدة في أغانيها الأخرى وقدمت أحاسيس متعددة من خلال الحفل، ونفت شعور شيرين بالضيق أو الحزن وقالت إنها كانت مبتسمة وسعيدة طوال الحفل وفي الكواليس.

وبكت الفنانة شيرين عبدالوهاب على المسرح بعد تقديمها واحدة من أغانيها في الحفل، وسط تصفيق وإشادات من الجمهور، وقالت لجمهورها «وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس»، مضيفة «ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة».

وقدمت شيرين خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني المميزة والمحببة لدى جمهورها ومنها «على بالي، كلها غيرانة، إيه إيه، مش عايزة غيرك أنت».