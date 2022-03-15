شاركت الفنانة ندى موسى، متابعيها صورا جديدة لها، نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت ندى موسى في الصورة بإطلالة كاجوال واعتمدت الشعر الكيرلي، وذلك من رحلتها بفرنسا، ما نال إعجاب متابعيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. ندى موسى تشارك متابعيها كواليس رحلتها إلى باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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