ليلة شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار ونهاية موجة الصقيع

ابو ظبي - احمد الجزار - موجة من الصقيع تمر بها مصر خلال الفترة الحالية بلغت ذورتها أمس، وذلك بكتل هوائية شمالية شديدة البرودة قادمة من جنوب وشرق أوروبا، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، مع توقعات بسقوط أمطار غدا وفقا لما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووفقا لبيان الأرصاد، نستعرض في السطور التالية، أماكن سقوط الأمطار غدا.

و يشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وحددت هيئة الأرصاد أماكن سقوط الأمطار غدًا على بعض المناطق في السواحل الشمالية والوجه البحري وتكون الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 50 لـ60% على فترات متقطعة.

الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار

ومن ضمن أماكن سقوط الأمطار غدا، تشهد مناطق من جنوب الوجه البحري فرص تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، ومن الممكن امتدادها إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، إلى أن الأمطار تنعدم بداية من الأربعاء، وتستمر موجة الصقيع حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 15 مارس

– القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

– الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

– السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

– جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

– شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

– جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 مارس

– القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

– الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 17 والصغرى 10.

– السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

– جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

– شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

– جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 مارس

– القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

– الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

– السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

– جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 13.

– شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 08.

– جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 12.