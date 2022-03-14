محاولات للصلح بين محمد الشرنوبي وزوجته بعد انتشار أنباء انفصالهما

ابو ظبي - احمد الجزار - ما زالت أخبار انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض، تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن حذفت راندا رياض بحذف كل صورها من صفحاتها الرسمية بمواقع تبادل الصور والفيديوهات.

أن هناك محاولات من عدة فنانين، من أجل التدخل لإصلاح قصة الانفصال التى وقعت بين محمد الشرنوبي وراندا رياض، خاصة أن الطلاق لم يجرِ بعد، إذ أن المصادر تؤكد بوجود مشكلات قوية بين الاثنين، أدت إلى ابتعادهم عن بعضهم البعض خلال الأيام الماضية.

أوضح المصدر، أن الفنانة أنغام كانت على رأس الفنانين الذين تدخلوا من أجل حل المشكلة القائمة بين الثنائي بشكل ودي، نظرا لصداقتها القوية براندا رياض، إذ أن الأخيرة تعد مديرة أعمالها.

محمد الشرنوبي وراندا رياض تزوجا فى عام 2020

زواج محمد الشرنوبي وراندا رياض جرى في نهاية عام 2020، بعد فترة قصيرة من تعارفهما، إذ أن الشرنوبي كان فى تلك الفترة مرتبط من المنتجة سارة الطباخ التي قدمته للجمهور، وبعد عام ونصف من الارتباط، تم الانفصال، حيث أن آخر مناسبة ظهر فيها الثنائي، تمت فى العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة» مع هدى المفتي، الذي عرض العام الماضي، ولم يلقى النجاح الكبير، والفيلم كان آخر ظهور للفنانة دلال عبد العزيز، وشاركهما البطولة طه دسوقي، ومجموعة من الشباب.

من المقرر أن يشارك الفنان محمد الشرنوبي في مسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي سيعرض خلال السباق الرمضاني، سيشارك في بطولته مع نيللي كريم، بجانب شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، خالد سرحان، جيلان علاء، محمد ثروت، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

مسلسل فاتن أمل حربي من المقرر ان تدور قصته حول قانون المرأة المطلقة، حيث تطلق نيللي من شريف سلامة ضمن أحداث المسلسل، ويلعب محمد الشرنوبي في المسلسل دور أحد رجال الدين.