رفضوا زواجه فانتحر.. تفاصيل جديدة في وفاة حارس مرمى النادي الأهلي

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد أن هزت وفاة حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي زياد إيهاب، الشارع أمس الأحد، كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة.
فقد بيّنت أن حارس الأهلي انتحر بإلقاء نفسه من شرفة منزله حيث كان يمر بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الحارس كان يمر بحالة اكتئاب في الفترة الأخيرة بعد رفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، مضيفة أنه وفي وقت مبكر من صباح أمس الأحد فاجأ أهله بإلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به في منطقة عين شمس وفارق الحياة.
وكانت جهات التحقيق المصرية قد توصلت بعد مناظرتها لجثة الحارس وجود كسور متفرقة بالجثة وشرخ بالجمجمة
بدوره، أعلن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي أن الحارس الشاب كان مشهودا له بالكفاءة والأخلاق العالية، و كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي.
وقبل وفاته بساعات قليلة كتب الحارس على صفحته على موقع الفيسبوك تدوينة غامضة قال فيها “محدش فاهم اللي فيا ومحدش هيفهمه”، دون أن يوضح ما أثار الحيرة لدى متابعيه الذين صدموا بعد الإعلان عن وفاته.
يذكر أن زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق الأهلي مواليد العام 2003 خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق بدوري الناشئين.
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