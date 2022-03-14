ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت تقارير فنية أمريكية أن منصة المشاهدة الرقمية الشهيرة نتفليكس، تفكر في إنشاء نسخة مجانية من المنصة تحتوي على إعلانات، ويأتي ذلك ضمن خطة المنصة لتوسيع انتشارها وزيادة عدد المشاهدات، بالإضافة لتحقيق ربح أكبر خاصة بعد الخسائر المالية التي لحقت بالمنصة مؤخرا.

نتفليكس وروسيا

وكان لمنصة المشاهدة الرقمية الأمريكية “نتفليكس” موقف حازم اتجاه الحرب الروسية علي دولة أوكرانيا، فأعلنت “نتفلكس” عن وقف خدماتها بشكل كامل في روسيا، لينضم إليها لاحقا منصة وشركة ديزني، بالإضافة لشركة الإنتاج الشهيرة سوني.

خسائر نتفليكس

وشهد سهم المنصة الرقمية الأمريكية “نتفليكس”، تراجعات حادة بأكثر من 20%، في أواخر شهر يناير الماضي بالبورصة الأمريكية، وذلك بعد توقعات الشركة بزيادة قاعدة مشتركيها 2.5 مليون مشترك جديد خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.

وقال تقرير لـ”CNBC” عربية، إن تباطؤ نمو المشتركين تسبب بخسارة قدرها 45 مليار دولار من القيمة التسويقية للمنصة الرقمية”.

ومن جانبه قال جيمس آثي مدير الاستثمارات والدخل الثابت في “Aberdeen Asset Management” خلال مقابلة مع “CNBC” عربية، إن جائحة كورونا ساهمت في ارتفاع أعداد المشتركين لمنصة Netflix خلال 2020، لكن المنافسة من Disney+ وAmazon ستضغط على نمو المشتركين في المستقبل، متوقعا عدم لجوء الشركة إلى خفض تكلفة إشتراكها في المستقبل، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة لا تتضمن هذه المنهجية.

وأوضح التقرير أن تقديرات الشركة بإضافة 2.5 مليون مشترك في الربع الأول من عام 2022، جاءت بعد أن أضافت 8 ملايين و300 ألف مشترك بالربع الأخير من العام الماضي، وهو ما جاء أقل بشكل طفيف عن التوقعات،ومع ذلك سجلت المنصة الرقمية نتائج قوية بالربع الأخير من 2021 حيث فاقت الأرباح الصافية التوقعات بكثير وحققت نموا بنسبة 12% إلى 607 ملايين دولار، أما الإيرادات فجاءت متماشية مع التوقعات ونمت 16% لتبلغ 7.7 مليار دولار.

Squid Game

وحقق مسلسل Squid Game من إنتاج منصة نتفليكس نحاحا كبيرا حول العالم ليصبح أنحج مسلسل في عام 2021، محققا 111 مليون مشاهدة في شهر واحد فقط، كما دخل التاريخ باعتباره أول عمل درامي كوري يتم ترشيحه لجوائز عديدة مثل الساج والإيمي وغيرها، وذلك ضمن فئات مختلفة منها أفضل مسلسل وأداء تمثيلي لأبطاله.