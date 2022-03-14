ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم وجرام 24 يقفز لـ 1020

ابو ظبي - احمد الجزار - قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر جرام الذهب عيار 24، ارتفع بنحو 14 جنيها بشكل مفاجئ، ليسجل الجرام سعر 1020 جنيها بعد 1006 جنيهات.

سعر جرام الذهب اليوم

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي، سجل سعر 893 جنيها، مقابل 880 جنيه في منتصف تعاملات اليوم.

وأوضح رزق، أن سعر جرام الذهب عيار 18، سجل سعر 765 جنيها، مقابل 755 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، سعر 7150 جنيها.

سجلت أوقية الذهب عالميا سعر 1966 دولارا، وهبط سعر البلاديوم اليوم، لتسجل الأوقية سعر 2393 دولارا.

وتراجع الذهب خلال تعاملات صباح يوم الاثنين في آسيا، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، بينما أثرت الآمال في إنهاء الصراع في أوكرانيا على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

كما واصلت أسعار النفط، تراجعها في الأسواق العالمية، لتسجل مستوى مقارب الـ 100 دولار للبرميل، مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي الأمريكي حول رفع الفائدة، المقرر انعقاده هذا الأسبوع.

وهبط اليوم خام غرب تكساس الوسيط، ليسجل سعر 100 دولار للبرميل الواحد، كما تراجع سعر خام برنت الأمريكي، ليسجل البرميل الواحد نحو 104 دولارات.