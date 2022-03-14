بمشاركة نجم عالمي.. محمد رمضان يبدأ تحضيرات فيلم “نمبر وان” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المخرج ياسر سامي عن بدء التحضيرات لفيلم “نمبر وان” من بطولة الفنان محمد رمضان.

وخلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، قال المخرج ياسر سامي إنه بدأ في التحضيرات لفيلم “نمبر وان” للفنان محمد رمضان وأن فريق العمل عاكف على السيناريو هذه الأيام.

أما عن الترشيحات للبطولة أمام محمد رمضان قال ياسر سامي إن هناك العديد من الأسماء المطروحة ولكنهم لم يستقروا على الأسماء النهائية لافتا إلى أن الفيلم سيشهد مشاركة نجم عالمي وجاري التفاوض معه الآن.

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان البوستر الرسمي لمسلسل “المشوار” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2022.

ويظهر محمد رمضان على البوستر بمفرده وهو يحمل حقيبة سفر في إشارة إلى تنقله الدائم.

وتدور أحداث مسلسل “المشوار” حول ماهر “محمد رمضان” يتورط بشكل ما في عالم تجارة الآثار، ويجد نفسه مطلوبا للعدالة، ليدخل في رحلة من الهرب مع زوجته ورد “دينا الشربيني” من رجل شرطة يطاردهما.

يذكر أن مسلسل “المشوار” من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، إياد نصار، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صبري فواز، أحمد كمال، صبري عبدالمنعم وغيرهم، قصة وسيناريو محمد فريد، إنتاج ميديا هب وإخراج محمد ياسين.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “موسى”من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.