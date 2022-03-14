محمد رشاد يعلن عن موعد زواجه من غادة فتحي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المطرب محمد رشاد موعد حفل زواجه من خطيبته غادة فتحي.

وقال محمد رشاد في مقابلة مع برنامج ET بالعربي : الفرح آخر 2022 أو على رأس السنة

كان محمد رشاد قد تحدث عن خطيبته لأول مرة في مقابلة مع الإعلامي تامر أمين في برنامج “آخر النهار”، موضحا أنها تعمل في قطاع البترول، وتعتبر شخصية عامة في مجالها.

وخلال الفترة الماضية قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه خطيبة محمد رشاد بزوجته السابقة الإعلامية مي حلمي.

وأعلن محمد رشاد في ديسمبر الماضي ارتباطه مجددا، وذلك بعد مرور عام على انفصاله عن طليقته مي حلمي.

وأثارت مي حلمي ومحمد رشاد الجدل في شهر رمضان الماضي بسبب التصريحات المتبادلة بينهما من خلال حلقات برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، وحديثهما عن كواليس علاقتهما وأسباب الانفصال.

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