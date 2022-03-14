شاهد.. عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها: ربنا يبعتلي أيام حلوة ويريح بالي

أحتفلت الفنانة عبير صبري بعيد ميلادها و نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام . وظهرت عبير صبري في الصورة وهي ترتدي فستان تايجر بجانب الخيل وعلقت قائلة:"عيد ميلادي النهاردة كل سنة و انا طيبة ربنا يبعتلي ايام حلوة و يريح بالي "

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