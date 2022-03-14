شاهد.. أحمد مكي ينشر البرومو الرسمي لمسلسله الرمضاني الكبير أوي

نشر الفنان أحمد مكي مقطع فيديو للبرومو الرسمي لمسلسله الرمضاني الكبير أوي الجزء السادس. وعلق أحمد مكي علي الفيديو الذي نشر عبر صفحته انستجرام :" البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي الجزء السادس وكل سنة وانتو طيبين ".

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