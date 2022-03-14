وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي في انتظار بابا للمخرج الكبير سمير العصفورى

شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة العرض المسرحي في انتظار بابا للمخرج الكبير سمير العصفوري وذلك بالمسرح القومي وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي ، وعدد من الفنانين والمسرحيين وحشد جماهيري كبير. .

يذكر أن عرض فى إنتظار بابا لفرقة المسرح القومى وانتاج البيت الفنى للمسرح ويمزج ملامح من الملحمة الشعرية الشهيرة الإلياذة لهوميروس بمعالجة وتحليل عالم النفس فرويد لعقدة إلكترا ويهدف الى نشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين البشر بشكل عام وبطولة سماح أنور بمشاركة بثينة رشوان، أحمد سلامة، مفيد عاشور ،ماهر محمود ،سميحة عبدالهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، على كمالو، بسمة شوقي، وليد أبوستيت، خالد عبدالحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي احمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري وأيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري .