ابنة أحمد حلاوة: والدى مازال فى المستشفى.. والتحسن بسيط

كشفت هبة حلاوة ابنة الفنان أحمد حلاوة عن تفاصيل والدها الصحية مشيرة انه مازال يتلقي العلاج داخل المستشفي، وان عائلته تتمني ان يتماثل للشفاء قبل بداية شهر رمضان، وكتبت هبة من خلال حساب والدها علي الفيس بوك " نأمل ونتعشم في كرم الله ان يتم شفاء والدي أحمد حلاوة ويأتي شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان .. اطمئن كل محبيه .. التحسن بسيط والحالة مستقرة .. لازلنا في المستشفى لتلقي العلاج .. ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون في أحسن حال قريبا بإذن الله تعالى ".

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