شاهد.. الفنانة أحلام تعلن إسلام مدبرة منزلها من داخل المسجد الحرام

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مقطع فيديو يجمعها مع مدبرة منزلها، كريس، من داخل المسجد الحرام، بعد أداء مناسك العمرة.

وكشفت الفنانة أحلام من خلال مقطع الفيديو، أن مدبرة المنزل كريس، اعتنقت الإسلام، وأدت مناسك العمرة لأول مرة.

وقالت أحلام في المقطع: "كريس الحمد لله أسلمت"، ولقنت لكريس الشهادتين، حيث قامت الأخيرة بالترديد خلفها.