بعد حذفها لصورهما من “إنستجرام”.. مصدر يكشف انفصال محمد الشرنوبي وزوجته بعد زواج عام ونصف

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مصدر مقرب من محمد الشرنوبي، عن تفاصيل انفصال الفنان عن زوجته راندا رياض مديرة أعمال النجمة أنغام، بعد زواج استمر لمدة تقارب العام ونصف العام تقريبا.

تفاصيل الانفصال بين محمد الشرنوبي وراندا رياض

وقال المصدر، إن الانفضال بين محمد الشرنوبي وزوجته، حدث بعد عدة خلافات نشبت بين الثنائي في الفترة الأخيرة، لكنه لم يوقع الطلاق حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك عدة محاولات لعودة الثنائي في الوقت الحالي، لكنها لم تكلل بالنجاح بعد.

زوجة الشرنوبي تحذف صورهما من الانستجرام

وحذفت راندا رياض جميع صورها مع زوجها من «إنستجرام»، لكن الشرنوبي ما زال محتفظ بصوره وفيديوهاته مع راندا حتى الآن، وكان الثنائي في الفترة الأخيرة ظهرا كل على حدا، في أكثر من مناسبة اجتماعية، بعدما كانا متلازمين سويا في كل المناسبات، من أبرزها العرض الخاص لفيلم «11/ 11» لمحمد الشرنوبي، الذي حضر به بمفرده دونها.

أما آخر ظهور جمع الثنائي، كان بالعرض الخاص لفيلم «فرق خبرة» مع هدى المفتي، الذي عرض العام الماضي ولم يلقى النجاح الكبير، والفيلم كان آخر ظهور للفنانة دلال عبد العزيز، وشاركهما البطولة طه دسوقي، ومجموعة من الشباب.

راندا ترفض التعليق

ورفضت التعليق عن صحة الأنباء المتداولة، حول انفصالها من محمد الشرنوبي.

فاتن أمل حربي

جدير بالذكر، أن محمد الشرنوبي ينتظر في الوقت الحالي عرض مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي يشارك في بطولته مع نيللي كريم، بجانب شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، خالد سرحان، جيلان علاء، محمد ثروت، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتدور قصة المسلسل حول قانون المرأة المطلقة، حيث تطلق نيللي من شريف سلامة ضمن أحداث المسلسل، ويلعب محمد الشرنوبي في المسلسل دور أحد رجال الدين.