إلهام شاهين : ليا وضع خاص عند الجماعة الإرهابية أنا العفريت بتاعهم

علقت الفنانة إلهام شاهين، على الانتقادات التي تتعرض لها من الجماعات الإرهابية على الملصق الدعائي لمسلسلها الرمضاني بطلوع الروح، والذي تظهر خلاله مرتدية زي الداعشيات.

وقالت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الهجوم لذي تتعرض يعتبر دعاية مجانية للمسلسل ولا تعلم على أي فعل يحاسبها المنتقدون في حين أنها لم تكن تريد الإعلان عن عملها الجديد، مشيرة إلى أن ن دورها في المسلسل عن السيدات المرتزقة المأجورات، اللاتي يرتدين زي الداعشيات ويتزعمن التشكيل الإرهابي وتجنيد الداعشيات الجدد.

وتساءلت إلهام شاهين هل المنتقدين يميلون إلى صف داعش ولا يريدون كشف مساوئ هؤلاء الدواعش، وهل يوجد عاقل في العالم يقف في صف الإرهاب الذي اغتصب النساء وباع الأطفال؟

واستطردت، أنها تعد الجمهور بمسلسل محترم يحترم عقليتهم، ويعالج القضية بهدوء وحرفية، مشيرة إلى أنه يشترك معها في العمل مجموعة رائعة من الفنانين من جميع أنحاء الوطن العربي، والأجانب أيضا، بإنتاج ضخم.

وبينت إلهام شاهين، أن جميع من لديهم أفكار متطرفة سيزعجهم العمل لكن لماذا ينزعجون رغم أنني أمثلهم ولا انتقدهم، لكنهم يخافون من رؤية أنفسهم على الشاشة، وأن الفن أصبح له دورا عظيما، مردفة «مرعوبين من الفن، وشفناهم يعذبوا الناس، ويغتصبوا السيدات وكله دا موجود على يوتيوب ومحدش علق على دا لكن بينتقدوا الفن».

وأكدت، أن الانتقادات التي تتعرض لها اعتراف كبير بدور الفن وتأثيره الإيجابي في المجتمعات، مردفة «لو واحدة غيري جسدت الدور مكنش حصل معاها كدا، لأني أول ما أقول إني هعمل عمل جديد أو أتكرم أو أقول رأيي في حاجة تظهر الانتقادات، وخلاص عرفنا إن إلهام شاهين العفريت بتاعهم.»

وقالت إلهام شاهين، إنها ليست بطلة مطلقة في العمل ويظهر دورها في الحلقة الرابعة أو الخامسة ويوجد خطوط أخرى مهمة في المسلسل والتركيز على دوري فقط شيء خاطئ لأن جميع الممثلين متميزين والعمل سيكون له أثر كبير».