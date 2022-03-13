ممنوع من الكلام بأمر الأطباء.. زوجة خالد الصاوي تكشف تطورات حالته بعد إصابته بوعكة صحية

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لالتهاب في الأحبال الصوتية، وخضوعه حاليًا للراحة المنزلية، بناءً على تعليمات الأطباء.

وقالت زوجة خالد الصاوي في تصريحات صحفية: الحمد الله أصبح أفضل، والحالة اللي وصل لها بسبب الإجهاد الذي تعرض له الفترة الماضية وانشغاله بتصوير عدد من الأعمال الفنية، خروجه في الليل والتصوير في البرد، حصله التهاب في الأحبال الصوتية الدكتور طمنا ومنعه من الكلام لمدة يومين، وإن شاء الله أول ما يخف هيبدأ يواصل تصوير أعماله الفنية، وذلك وفقًا لـ”القاهرة 24″.

وعلى جانب آخر، غاب خالد الصاوي، مؤخرًا عن حضور المؤتمر الصحفي لمسرحية هاملت بالمقلوب، بينما حضر باقي أبطال العرض.

وتعد مسرحية هاملت بالمقلوب، من إنتاج فرقة المسرح الحديث للكاتب سامح مهران، الذي يقدم شكلًا جديدًا لنص هاملت للأديب العالمي وليم شكسبير، ورفض تقاضي أجر عن النص، تقديرًا منه لأهمية المسرح ومساندته للعرض.

يذكر أن يعيش خالد صالح حالة من النشاط الفني، حيث شارك مؤخرًا، في فيلم تماسيح النيل، الذي تم عرضه في دور العرض في السينمات المصرية.

وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل، حول، رحلة نيلية على مركب وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف الحقيقة.

وشارك في بطولة الفيلم عديد الفنانين، منهم: مصطفى خاطر، خالد الصاوي، محمد جمعة، حمدي المرغني، سوزان نجم الدين، محمد جمعة، وآخرين.