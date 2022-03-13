مايان السيد تبكي أمام الكعبة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - سافرت الفنانة مايان السيد إلى المملكة العربية السعودية لتأديه مناسك العمرة.

ووثقت مايان السيد رحلتها وشاركت جمهورها بفيديو نشرته عبر حسابها على “إنستجرام”، بداية من ركوبها الطائرة مرورا بوصولها إلى المملكة العربية السعودية ثم تواجدها داخل الحرم المكي.

ولم تتمالك مايان السيد دموعها ما أن رأت الكعبة المشرفة وظهرت تبكي في الفيديو، كما ظهرت تجلس على الأرض تدعو الله.

واستعانت مايان السيد بأغنية “لما بقينا في الحرم” لحسين الجسمي.

يذكر أن مايان السيد حققت مؤخرا نجاحا كبيرا مع حكاية “حلم حياتي” التي قامت ببطولتها وجسدت خلالها دور فتاة مصابة بالتوحد.

وحكاية “حلم حياتي” من بطولة مايان السيد، منة عرفة، تيام قمر، يوسف عثمان، مروة أنور، قصة يسري الفخراني وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

كما تشارك مايان السيد في بطولة فيلم “جينوفا” مع محمد الشرنوبي ومن إخراج شادي أبو شادي، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ومن المتوقع أن ينطلق التصوير قريبا.