مبروك عطية يعلق على تصريحات حورية فرغلي برؤيتها طفلين من العالم الاَخر (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الدكتور مبروك عطية عن تصريحات الفنانة حورية فرغلي حول تصريحانها أنها تعيش في بيت مسكون بكائنات من العالم الآخر.

وفي فيديو بعنوان “بكل أدب للفنانة حورية فرغلي لما قالته من كلام غريب”، رد الداعية مبروك عطية على تصريحاتها حول رؤيتها لطفلين من العالم الآخر في منزلها وقال “سبب تعليقي هو أن الآلاف من الأشخاص يتابعون الفنانين ويتأثرون ويقتدون بهم”.

وأضاف مبروك عطية “بكل أسمى آيات الأدب أرد على حورية فرغلي، فلا توجد ولد من العالم الآخر، ولا توجد بنت من العالم الآخر. ” مضيفًا:” ما المقصود بالعالم الآخر؟ إذا كان مقصودك من الجن؟ فلا ولد من الجن ولا بنت من الجن، ولا معاشرة بين جن وأنسية”.

واستشهد الدكتور مبروك عطية بآية من آيات القرءان الكريم قائلًا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1]. متابعًا: ” البشر خلقهم الله من الطين، والجن خلقه الله من النار، فلا يختلطان ولا يتزوجان وبالتالي لا ينجبان”.

واستشهد بآية أخرى تقول: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) (سورة النساء).

وتابع “كم من واسع في خياله يخيل له غير الواقع، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقيد هذا الخيال ويجعل الانسان حكما على نفسه، فإذا هاج خياله أو ماج استغفر ربه فهدأت نفسه والسبيل الذي أنشأه الله للذرية هو الزواج”.

وأضاف مبروك عطية “زواج حورية من عبده اللي أمه الحاجة نفيسة أو أبوه الحاج عبد ربه سليم الدين القادر ماديًا على الإنفاق الراغب في معاشرة النساء.. زواج شرعي تحكمه آية الشورى لله ملك السموات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.”.

ومؤخرا، كشفت الفنانة حورية فرغلي خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” الذي تقدمه أسما إبراهيم، أنها تعيش في بيت مسكون بكائنات من عالم آخر!

قالت حورية فرغلي في فقرة قراءة التاروت: “أرى طفلين في المنزل، صبي وفتاة، الفتاة بشعر أسود قصير تجلس دوما على السفرة، والصبي دوما يجلس بالشورت والفانلة، والاثنين في نفس العمر”.

وأضافت حورية: الاثنين لا يتحدثون معي ولكن بيهزروا معايا، بيخبطوا على الباب ويفتحوه، ولكنهما غير مؤذيين.

وكشفت قارئة التاروت أن هذه الكائنات مسلطة عليها من شخص ما قريب منها، ولكن علاقتهما الآن أصبحت مهزوزة ويظهر عكس ما يبطن، وأن هذه الكائنات تعطل حياة حورية فرغلي.