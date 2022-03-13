المتهمة بممارسة الجنس مع عشيقها أمام زوجها: فضلنا أسبوع نذله عشان يطلقني (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة، في واقعة مصرع شاب، سقط من شرفة منزل بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وتوفي في الحال، تلك الواقعة المتهم فيها زوجته وعشيقها بعد تقييده في الشقة، وممارسة الجنس أمامه لمدة أسبوع كامل، عقب مشاجرة بينها وبين المجني عليه – بحسب مصادر مطلعة على التحقيقات.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الزوجة المتهمة في الواقعة، والتي قالت في التحقيقات، إن عشقيها والمتهم معها في الواقعة، طلب منها المجيئ إلى منزلها والحديث مع زوجها من أجل إقناعه بتطليقها، إلا أنه رفض، فطلب منها التعدي عليه.

وأضافت الزوجة أمام جهات التحقيق، أن العشيق قرر تقييد الزوج داخل الشقة، وظل يعتدي عليه بالضرب لمدة أسبوع كامل، كما أنه مارس معها الجنس طيلة هذا الأسبوع أمام الزوج، في محاولة لإذلاله كي يطلقها، وكان الزوج يتوسل إليه بأن يتركه.

وتابعت الزوجة المتهمة أمام جهات التحقيق، أن العشيق ظل يمارس الجنس متعمدا أمام الزوج المجني عليه، فقد كان يترك المنزل صباحا ويعود ليلا، ومن ثم يمارس الجنس معها، مضيفة أن الزوج ظل في قيده لمدة أسبوع كامل، وكان يتم التعدي عليه بالضرب.

وأكملت الزوجة، أن المجني عليه لم ينتحر، ولكنه عندما نجح في فك الحبال من يديه، حاول مسرعا الركض ناحية الشرفة للهروب من العشيق، ولكنه سقط قبل أن يتمكن من الهرب، فلقي مصرعه في الحال، وعرف الأهالي بالأمر بعد سقوطه في الشارع أمام أعينهم، ومن ثم طلبوا الشرطة.

وفي نفس السياق قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس الزوجة المتهمة، وعشيقها، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، ومع مراعاة التجديد لهما في المدة المحددة قانونا.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، من الأهالي في منطقة بولاق الدكرور بلاغا بسقوط شاب من الطابق الثالث ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة للفحص والتحري، وتبين وجود شاب غارق في دمائه يدعى هيثم.أ، في العقد الرابع من العمر، يرتدي كافة ملابسه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه من الطابق الثالث بإحدى العمارات الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، دون معرفة سبب للسقوط.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة؛ التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن حيث شكت أسرة الشاب المتوفي في انتحاره.

وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة التي كلفت المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وكشف أسباب سقوطه من أعلى.