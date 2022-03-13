شاهد.. أمير كرارة يروج لمسلسله الرمضاني ”العائدون”

روج الفنان أمير كرارة لمسلسله الرمضاني العائدون ، عبر صفحته الشخصيه انستجرام.

ونشر كرارة، صورة للبوستر النهائي لمسلسل العائدون، وعلق قائلا: "العائدون رمضان ٢٠٢٢ المخرج الكبير أحمد نادر جلال تأليف باهر دويدار.. كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم ".

العائدون" تأليف باهر دويداروإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

والعمل مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.