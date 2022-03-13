بسبب مشهد خارج وجرئ.. أحمد فلوكس يطالب بمحاسبة صناع مسلسل أمينة خليل (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وهاجم فلوكس القائمين على العمل والذين سمحوا لمثل تلك الحوارات أن تدخل بيوتنا وتهدم النشئ، حيث علق على الفيديو قائلاً: “إن لم تستحي فأفعل وقل ماشئت.. وإن اختفى الحياء زاد البلاء بلاء… شتتنا معاني الكلام فتاهت معاني كلام الأديان فبارت الأخلاق وانتهت المبادئ وسادت المحرمات وأصبحت المحارم المحرمة هي الفعل والقول والظاهر فانتهى الشرف وسُلب العرض وإن استمر الحال لن يكون هناك أرض…. احذروا احذروا احذروا”.

وتابع: “أحب أعرف أين الرقابة واين المسئولين عن المحتوي وأين المجلس الوطني للإعلام…. ولا هما كمان بيعلقوا زي ماتقال في المشهد اللي سمحوا بيه…. لا حول ولا قوه إلا بالله… أتمنى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه المنتج والمؤلف والمخرج من قبل النقيب مسعد فودة نقيب السينمائيين أولاً ويكون قرارات رادعه وأيضاً نقيب الفنانين النقيب الدكتور أشرف ذكي ويتم محاسبة المسئول عن الموافقة على هذا المشهد من قبل الرقابة ويعاقب عقاب شديد ليكون عبرة لمن تسول نفسه أن يوافق على مثل هذه المهزلة الأخلاقية والدينية والمجتمعية، أن يتحدوا جميعا مع مجلس الشعب والسلطة التنفيذية لوضع حد لكل ما يحدث، لأن إن أردت بناء أمة فعليك اولا بالاخلاق وبهذا الشكل نحن نبني كباريه مش أمه قوية”.

وأضاف أحمدفلوكس: “اللهم بلغت اللهم فاشهد (علشان محدش يقول متأسلم والكلام العبيط بتاع كتايب التشويه… أنا بتكلم على الأديان كلها والكتب السماوية كلها بترفض وتنهي عن ده علشان عارف إنكم جهلة وخرفان).

واختتم منشوره بقوله: شيء آخر.. أنا لا أهاجم إطلاقا زمايلي الممثلين نهائي لأن دي مش مسئوليتهم ثانيا أنا من عشاق أمينة خليل”.