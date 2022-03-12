إغلاق مسجد الحسين حتى نهاية رمضان.. و “الأوقاف” تكشف عن السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - قال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف، إن الوزارة قررت غلق مسجد الحسين حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن القرار جاء نظرًا لأعمال التحسين، التي يتم إجراؤها خلال هذه الفترة داخل مسجد الحسين.

وأشار المصدر، إلى أن قرار الغلق للقيام بأعمال الترميم والصيانة اللازمة.

تطوير واجهات المباني بمنطقة الحسين

وفي وقت سابق بدأت الهيئة الهندسية في تنفيذ أعمال تطوير واجهات المباني بمنطقة الحسين، ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية؛ المكلف بها صندوق التنمية الحضرية.

ونشر صندوق التنمية الحضرية، فيديو يرصد أعمال تطوير واجهة مسجد الأمام الحسين، والمناطق المحيطة بالمسجد، ضمن أعمال تطوير واجهات القاهرة التاريخية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، السيدة زينب، وسيدنا الحسين، ووجّه أيضا بتطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

وشكلت وزارة الأوقاف، في وقت سابق غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات، وابتهالات، وبرامج علمية، وخواطر دعوية، وفتاوى رمضانية، فضلا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها تبذل أقصى طاقتها لتحقيق دورها الرئيسي وهو عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي الرشيد، والعمل على تنمية مال الوقف وحسن استثماره وإنفاق عوائده وفق شروط الواقفين.

وشددت الوزارة على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء الموقر، مبنية على الرأي العلمي الطبي.

في وقت سابق، نشب حريق في أحد المباني المحيطة بمسجد الحسين، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية، أو تضرر المسجد إثر اندلاع حريق في محيطه.

وعقب ذلك نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة الأوقاف ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، إثر اندلاع الحريق.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة لتضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثر اندلاع الحريق في محيطه، مُشددةً على أن كافة منشآت ومبان المسجد سليمة وآمنة، ولم يلحق بها أي أضرار أو خسائر على الإطلاق.