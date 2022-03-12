نقل حماته للعناية وإصابة وجه ابنته و8 غرز بقدمه.. نور محمود يكشف كواليس تعرضه وأسرته لحريق

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان نور محمود تطورات حالته الصحية، بعد نشوب حريق صباح اليوم السبت بمنزل والدة زوجته، مشيرًا إلى أنه أصيب بقدمه، وابنته تعرضت لحروق بسيطة بوجهها، وزوجته أيضًا تعرضت للبعض الإصابات، وحماته نُقلت للرعاية المركزة، مطالبًا الجميع بالدعاء لهم بالشفاء العاجل، حتى يمروا من هذه الأزمة بسلام.

وتحدث نور محمود عن هذا الأمر، في تصريح صحفية، قائلا: حصل حريق قوي في بيت حماتي، وكلنا كنا متجمعين هناك، والحمد لله حصلنا كلنا إصابات بنتي وبنت خالتها، وحماتي في العناية المركزة.

وتابع نور محمود: أنا رجلي اتفتحت وأنا بطفي النار، وخدت 8 غرز، وإصابات خفيفة في وشي.. وبنتي اتعرضت لحروق سطحية في وشها، وإن شاء الله شوية وقت وهتبقى كويسة.. لكن طبعًا الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. دعواتك.

وحرص عدد كبير من أصدقاء الفنان نور محمود على الدعاء له، بأن يمر من هذه الازمة بخير، وكتب أحد أصدقائه منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: دعواتكم بالشفاء لأخواتي وأصدقائي وحبايبي، أطيب 2، المحترمين الغاليين على قلبي، الفنان نور محمود، وزوجته الصحفية نانسي عبد المنعم.

ويعرض لـ نور محمود حاليا مسلسل “أبو العروسة” الجزء الثالث، و “منورة بأهلها”.

كما يشارك في السباق الرمضاني في 3 مسلسلات هي “ملف سري” مع النجم هاني سلامة، و “أحلام سعيدة” للنجمة يسرا، كما شارك في الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”.