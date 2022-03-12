بعد تعرضها لحادث سير ونقلها للمستشفى.. نجل منى عبدالغني: “ربنا كتب لها عمر جديد”

ابو ظبي - احمد الجزار - عرضت الإعلامية منى عبد الغني لحادث سير مساء أمس الجمعة، نقلت على إثره إلى المستشفى.

وقال كريم سلامة نجل الفنانة منى عبد الغني في تصريحات صحفية: والدتي الحمد لله الآن بخير، تعرضت لحادث كبير أمس والله ردها إلينا وكتب لها عمرا جديدا.

وعن التفاصيل قال كريم: “والدتي تعرضت لحادث سير كان صعب جدا، على طريق مدينة الإنتاج الإعلامي، ونقلت على إثره إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، وتعرضت للكثير من الكدمات الصعبة، وإحنا دلوقتي بنتابع الحالة مع الدكاترة.

معاناة منى عبدالغني مع كورونا

وعلى جانب آخر أعلنت منى عبد الغني مؤخرًا، تعافيها من متحور أوميكرون، بعد معاناتها معه بضعة أيام في العزل المنزلي.

وطمأنت منى عبد الغني متابعيها على صحتها، من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، قائلةً: الحمد لله الذي عفاني، وربنا شفاني تماما من أوميكرون، وبعمل الفيديو عشان الناس اللي قلقت عليا وسألت عليا، الفضل كله يرجع لربنا ودعاءكم.

وتابعت منى عبد الغني: أنا مشفتش كده، كمية ناس كبيرة بتدعيلي بظهر الغيب، بشكركم جدًا على وقوفكم جنبي، فكرة اللي يقولك دور أوميكرون زي دور البرد مبيموتش، هو آه مبيموتش ولكن بيموت الإنسان في اليوم 50 مرة من الألم في الجسم والدماغ والرشح وقلة النوم.

على جانب آخر، تشارك الفنانة منى عبد الغني في فيلم “الآنسة لارا” مع أشرف الحلو، هاجر الشرنوبي، أحمد سلطان علاء زينهم ومحمد الصاوي ورحاب حسين، إخراج أمير شاكر.

كما تقدم منى عبد الغني برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” مع إيمان عز الدين وهبة الأباصيري، ويعرض عبر قناة cbc من السبت إلى الأربعاء.