شاهد.. نسرين طافش في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة السورية،نسرين طافش جمهورها، مجموعة صور جديدة لها نشرتها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتبت نسرين طافش من خلال صورها معلقة:قلبي يرقص فرحًا لرؤية اشياء بسيطة كشروق الشمس تغريدة عصفور رقصة نحلة ... و أستمر في التواصل مع الطبيعة بطريقتي الخاصة .

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