شاهد.. رانيا محمود ياسين تتفاعل مع جمهورها بإطلالة صباحية ناعمة

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسينجمهورها بصورة جديدة لها،ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت رانيا ياسين بإطلالة صباحية ناعمة، وحرصت علي التفاعل مع متابعينها، وكتبت لهم من خلال صورتها: صباح الخير.. Bonjour.. Güneyden.

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