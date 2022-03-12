شاهد.. محمد رمضان يشكر جمهوره لوصوله لـ20 مليون متابع عبر الإنستجرام

حرص الفنان، محمد رمضان، علي شكر جمهوره، لوصول صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام إلي 20مليون متابع. وشارك رمضان جمهوره بفيديو جديد ظهر فيه من أمام طائرته الخاصة بصحبة عائلته،ووجه الشكر لجمهوره معلقا من خلال الفيديو:My #instagram account reached 20 million followers ..صفحتي وصلت إلي 20 مليون متابع #الحمد_لله كل الحُب لكل المتابعين.

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