شاهد.. مي سليم وميس حمدان يمرحان بفيديو عبر تيك توك

شاركت الفنانة مي سليم ، جمهورها بفيديو جديد نشرته من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت مي سليم ، برفقة شقيقتها الفنانة ميس حمدان وهما يمرحان علي ال تيك توك، وكتبت سليم معلقة من خلال الفيديو: أختى الفرفوشة.

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