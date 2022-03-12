شاهد.. نوال الزغبي تشعل حماس جمهورها حفلها في الكويت

أحيت الفنانة نوال الزغبي، حفلا غنائيا ساهرا، أمس الجمعة 11 مارس، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، بمشاركة الفنان عبدالله الرويشد.

وقدمت نوال الزغبي، الجزء الأول من الحفل، وتألقت فيه بباقة من أروع أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، ومنها: (مين حبيبي انا، كده باي، اللي اتمنيته، دلعونة)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تويتر- مقتطفات من الحفل التي نظمته ليلة أمس.