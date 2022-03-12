زواج سوسن بدر في عمر الـ 70 يشعل منصات التواصل .. والمفاجأة لن تصدق من هو العريس!

الرياض - محمد الاطلسي - خرجت الفنانة سوسن بدر للعلن نافية شائعات زواجها التي اشتعلت في وسائل التواصل، مؤكدة أنها لا تمانع فكرة الزواج مجدداً. وقالت بدر إن القيود في الزواج الطريق الأول للطلاق، متابعة: "لا مانع أن أتزوج للمرة الثامنة والعاشرة والعشرين طول ما أنا قادرة أحب".

الشائعة سببها صور لسوسن بدر وهي مرتديةً فستان سواريه، وأشار رواد مواقع التواصل أن الصورة تم التقاطها بمناسبة اقتراب زواجها من رجل أعمال شهير. زيجات سوسن بدر وبالحديث عن زيجات الفنانة سوسن بدر التي يفصلها أعوام قليلة للوصول إلى عمر 70، فما لا يعرفه البعض أنها تزوجت 7 مرات سابقة. الزيجة الأولى لسوسن بدر تزوجت سوسن بدر للمرة الأولى وهي لا تزال طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها الناقد الفني أسامة أبو طالب، وكان يكبرها بحوالي 12 عامًا، واستمر زواجهما لمدة 5 سنوات، وأنجبا خلالها ابنتها الوحيدة "ياسمين" ثم انفصلا لانشغالها بفنها. الزيجة الثانية لسوسن بدر تزوجت سوسن بدر للمرة الثانية من طبيب باطني يُدعى "حسن"، واستمر زواجهما لمدة 4 سنوات ثم انفصلا.

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الزيجة الثالثة لسوسن بدر تزوجت سوسن بدر للمرة الثالثة من رجال أعمال مقيم في الخارج، ولم يدم الزواج أكثر من 4 شهور بسبب وفاته. الزيجة الرابعة لسوسن بدر تزوجت سوسن بدر للمرة الرابعة من السيناريست محسن زايد عام 2001، والمفارقة أنه توفي بعد أقل من شهر من الزواج. الزيجة الخامسة لسوسن بدر تزوجت سوسن بدر للمرة الخامسة من المخرج باسم محفوظ، نجل الكاتب والسيناريست محفوظ عبدالرحمن، وكان فارق السن بينهما كبيرًا، وكان يصغرها سنًا، ليقررا الانفصال بشكل سريع. الزيجة السادسة لسوسن بدر تزوجت سوسن بدر للمرة السادسة من فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي الذي يصغرها بـ 20 عاما، واستمر الزواج 4 سنوات، قبل أن يتوفى في حادث سير على طريق السويس. الزيجة السابعة لسوسن بدر آخر زيجات سوسن بدر كانت من الشاعر سامح علي الذي يصغرها بـ 10 سنوات، ولم يستمر زواجهما أكثر من 6 أشهر.

قالت سوسن بدر في تصريحات سابقة لها عن الزواج، إن القيود في الزواج الطريق الأول للطلاق، متابعة: "لا مانع أن أتزوج للمرة الثامنة والعاشرة والعشرين طول ما أنا قادرة أحب".