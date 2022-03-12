بينها عدم التجديد لـ بن شرقي وأبو جبل.. قرارات نارية من مرتضى منصور بعد الهزيمة من الوداد

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توقيع بعض العقوبات على لاعبي الزمالك عقب الخسارة من فريق الوداد المغربي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن مرتضى منصور، عدم التجديد لكل من:- أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد وعرض اللاعب سيف الدين الجزيري للبيع.

غرامة وإيقاف مستحقات اللاعبين

كما قرر رئيس نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود علاء 200 ألف جنيه لإساءته للجماهير التي حضرت مباراة الفريق الأبيض أمام الوداد، وكذلك قرر مرتضى منصور إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم.

أيضًا قرر مرتضى منصور الاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز.

خسارة في قلب القاهرة

وسقط فريق الزمالك أمام الوداد المغربي بهدف مقابل لاشيء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بملعب إستاد القاهرة، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة إهدار لاعبي الزمالك للعديد من الفرص أمام مرمى الفريق المغربي، وجاء هدف فوز الوداد باللقاء في الدقيقة 48 من ركلة جزاء سجلها بنجاح يحيى جبران لاعب الوداد في شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

وبعد خسارة الزمالك أمام الوداد توقف رصيد الفريق الأبيض عند نقطتين بقي بهم الفريق الأبيض في المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة، ليصبح الفريق الأبيض على أعتاب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما ارتفع رصيد فريق الوداد إلى 9 نقاط، ارتقى بهم إلى صدارة المجموعة، فيما تراجع فريق بترو أتلتيكو الأنجولي إلى وصافة المجموعة مؤقتًا بـ 7 نقاط في رصيده، ويحتل ساجرادا الأنجولي مؤخرة ترتيب المجموعة بنقطة واحدة في رصيده.