يسرا تغني 3 دقات مع الراقصتين بدرة وسميرة بوضرغام في عيد ميلادها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلادها الـ 67، وسط عدد من أصدقائها وحضور الراقصتين بدرة والتونسية سميرة بو ضرغام.
ونشرت بدرة فيديو لها وهي ترقص على غناء يسرا “3 دقات” مع سميرة بوضرغام.
يذكر أن يسرا تنشغل هذه الأيام في تصوير مسلسل “أحلام سعيدة”، المقرر عرضه في رمضان 2022، على شاشة قنوات on، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا.
ويشارك في بطولة مسلسل “أحلام سعيدة” مي كساب وغادة عادل وشيماء سيف ونور محمود وملك بدوي ونبيل نور الدين وجيهان الشماشرجي، والمسلسل من إخراج عمرو عرفة.
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