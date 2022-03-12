يسرا سيدة أرستقراطية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية في برومو مسلسل “أحلام سعيدة”

ابو ظبي - احمد الجزار - طرحت الصفحة الرسمية لمنصة “واتش ات” الإعلان الدعائي لمسلسل “أحلام سعيدة” المقرر عرضه في موسم رمضان القادم رمضان 2022

يكشف البرومو عن طبيعة المسلسل، فهو ينتمي للأعمال الدرامية الكوميدية حيث يناقش عدة موضوعات مجتمعية ولكن في إطار من الكوميديا، وإليكم أبرز الملاحظات عن الإعلان الدعائي للمسلسل

يظهر من الإعلان الدعائي للمسلسل أن يسرا تجسد شخصية سيدة ارستقراطية وتحدث الكثير من المفارقات الكوميدية بسبب اختلاف الطبقة الاجتماعية التي تنتمي لها عن باقي الأفراد

يظهر من برومو مسلسل “أحلام سعيدة” أن العمل يطرح عدد من المشكلات الاجتماعية من بينها عدم رغبة فئة من السيدات في الزواج

تجسد غادة عادل شخصية سيدة تبلغ من العمر 40 عاما ولا ترغب في الزواج ولكنها تتعرض لضغط مجتمعي من أجل الزواج وهو الأمر الذي ترفضه

تدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا ويضم العمل نخبة من نجوم الكوميديا مثل شيماء سيف، هشام إسماعيل وغيرهم

مسلسل “أحلام سعيدة” من بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، هشام إسماعيل، نور محمود، شيماء سيف وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة

يذكر أن يسرا شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “حرب أهلية” مع باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض وغيرهم نخبة من النجوم