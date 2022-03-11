نيفين مندور تفجر مفاجأة عن قضية المخدرات التي اتهمت بها وحقيقة زواجها من محمد سعد

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت الممثلة نيفين مندور ضيفة على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه ياسمين عز عبر شاشة “MBC مصر” في مساء الجمعة 11 مارس الجاري.

وتحدثت نيفين مندور عن سبب غيابها عن الساحة الفنية وكذلك تفاصيل القبض عليها منذ سنوات في قضية تعاطي المخدرات، تعرف على أبرز تصريحاتها:

– سبب ابتعادي عن الوسط الفني،إن والدتي كانت مريضة، وهي أولى بكل دقيقة من وقتي أكون معاها وأساعدها.

– شعرت بخوف شديد بعد نجاح فيلم “اللي بالي بالك”، وكنت في حيرة بين الخوف والسعادة.

– عندما أردت العودة للتمثيل مرة أخرى، رفض والدي عودتي للفن.

– حتى الآن لم أرى فيلم اللمبي، وكان المجتمع يرى فيلم اللمبي كتجربة لا تلق احترام كبير، مجرد شخص يُضحك الناس.

– ماكنتش أنا المقصودة بقضية تعاطي المخدرات دي، هما كانوا عايزين يضايقوا والدي، فجابوها فيّا وروحت في الرجلين، ومن أول دقيقة مفيش حد قدر يشكك في براءتي.

– والدتي اتوفت في شهر يناير 2013، والقضية كانت في شهر مارس 2013، وبعدها عملت حادثة ودخلت في تريلا على الطريق الصحراوي، كل اللي كان يشوف العربية كان يستغرب ازاي خرجنا عايشين، واتصبت في رجلي، وبقيت بقول ربنا سابني ليه على رجلي، ليه سابني عايشة؟

– لم أتزوج من محمد سعد بعد فيلم “اللي بالي بالك”.

– محمد سعد عاكسني على الصحراوي قبل ما أوافق على الشغل معه.

– فكرت إني أتجوز لمجرد إني أخلف وأهرب بيه وبعدين استحرمتها إني أحرم طفل من أبوه وإني أعمل كده في أب.