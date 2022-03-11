حمو بيكا باكيًا: مش هدخل اختبارات النقابة تاني لأن صوتي مش هيتغير لو اتدربت 100 سنة

ابو ظبي - احمد الجزار - قال حمو بيكا، مؤدي المهرجانات، إنه تعرض لظلم كبير خلال تقدمه لاجتياز اختبارات القيد بنقابة المهن الموسيقية، مضيفًا: “رفعت قضية على نقابة الموسيقيين وهقول على أسماء كل اللي ظلموني”.

وقال بيكا، خلال تصريحات تليفزيونية: “مش هدخل اختبارات نقابة الموسيقيين تاني، فيه افترا وظلم.. أنا ورقي كامل وسليم وفيه ناس مبتغنيش أصلًا وورقها مضروب ورغم ذلك خدوا تصاريح من نقابة الموسيقيين”.

مش هدخل اختبارات نقابة الموسقيين تاني

وتابع حمو بيكا باكيًا: “مش هدخل اختبارات نقابة الموسقيين تاني، وأنا مش عايز حاجة غير إني أكل عيش، ولو فضلت 100 سنة أتدرب هيفضل صوتي زي ما هو مش هيتغير، وهفضل ورا اللي ظلموني لحد ما أخد حقي، ربنا كبير”.

وطالب حمو بيكا، مؤدي المهرجانات الشعبية، جمهوره بالوقوف خلفه في أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، مشددا على أنه يمتلك شعبية كبيرة من الجماهير تقدر الفن الذي يقدمه.

تسريبات صوتية لمكالمة بين حمو بيكا

وظهرت تسريبات صوتية لمكالمة بين حمو بيكا وشخص مجهول، يتهم خلالها مسؤولًا بنقابة المهن الموسيقية بالحصول على رشوة من أكثر من مطرب مهرجانات من أجل قيده بنقابة الموسيقيين.

ومن جانبه قال سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعد تسريب مكالمة هاتفية مع شخص مجهول حول حصوله على رشوة من أكثر من مطرب مهرجانات من أجل تسجيل قيدهم بالموسيقيين.