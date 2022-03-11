جريمة هزت الكويت.. فتاة تمسك والدتها والأخرى تذبحها وتفصل رأسها وتكشفان عن الأسباب

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت وسائل إعلام كويتية عن جريمة مروعة وقعت أمس الأربعاء، حين قامت فتاتان “بدون” بقتل أمهما طعنًا ونحرًا في منطقة الدوحة بالكويت لخلافات بينهما، وفصلتا الرأس عن الجسد.

تم ضبط الفتاتين في البيت نفسه، كما عثرت الأدلة الجنائية على السكين الذي استخدم أداة للجريمة.

حالة هستيرية

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر أمنية، أن الفتاتين عقب ارتكاب جريمتهما، دخلتا في حالة هستيرية لم تسمح باستجوابهما حتى الآن، ولم يتم الوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن الأم الضحية تبلغ 67 عامًا، وأن ابنتها الكبرى تبلغ 40 عامًا، والصغرى 33 عامًا.

وأضافت المصادر أن رجال المباحث صُدموا فور دخولهم إلى المنزل الذي وقعت به الجريمة، حينما عثروا على رأس الأم مفصولا عن جسدها وموضوعا داخل كيس بلاستيكي في مطبخ المنزل.

فصلت رأسها عن جسدها

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الأولية لدى رجال إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة، دلت على أن إحدى الفتاتين قيّدت حركة أمها، والأخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها.

وحسب “القبس”، فقد تمت إحالة الفتاتين إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية للكشف عليهما، ومطابقة العينات التي وُجدت في مسرح الجريمة، لافتة إلى أنه عقب الانتهاء من الكشف على الفتاتين في الطب الشرعي ستتم إحالتهما إلى مكتب التحقيقات.

اعترافات الجناة

كشف مصدر أمني كويتي أن الفتاتين المتهمتين بقتل والدتهما في منطقة الدوحة بالكويت بررتا ارتكاب جريمتهما بسبب وجود خلافات شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما.

وفي تطور جديد بالقضية نقلت وزارة الداخلية الفتاتين عقب التحقيق معهما في النيابة العامة مساء أمس إلى الحجز داخل مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة السالمية بدلاً من حجزهما في مخفر شرطة الدوحة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني قوله إن تلك الخطوة جاءت حفاظاً على حياة المتهمتين بعد أن رصد رجال المباحث حالة من الغضب والاحتقان والتربص والوعيد بالمتهمتين بسبب طريقة القتل والانتقام البشعة التي نفذتا بها الجريمة.

فيما كشفت صحيفة الراي الكويتية أن الفتاتين مثّلتا الجريمة في المنزل الذي شهد الواقعة، وتم ذلك بحضور النيابة والأدلة الجنائية، وذلك بعد اعترافات كاملة أمام النيابة.

وكانت إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة، أحالت الفتاتين إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، في ساعة متأخرة من مساء أمس.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر أمني كويتي قوله :إن المتهمتين بررتا ارتكاب جريمتهما بوجود خلافات شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما.

وأضاف المصدر أن المتهمتين خططتا لارتكاب جريمتهما قبل يوم من وقوع الجريمة، وقررتا التخلص من أمهما بتلك الطريقة البشعة مستغلتين عدم وجود أحد في المنزل.